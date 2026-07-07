[Analyse] Data delen in retail: iedereen wil, maar niemand durft als eerste

Retailers, fabrikanten en groothandels weten dat data delen geld oplevert. Toch blijft samenwerking vaak steken in losse bestanden, onderhandelingstactiek en wantrouwen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksproject, gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met experts uit de sector.

Datadeling blijft eenrichtingsverkeer

De kernconclusie klinkt scherp: de sector heeft geen tekort aan data, maar aan vertrouwen. Bedrijven zien de waarde van samenwerking wel in, maar ze vrezen dat gedeelde informatie tegen hen werkt. Dat blijkt uit een onderzoeksproject van Vlerick Business School en Impaqtr over datacollaboratie in de waardeketen van ‘consumer goods’.