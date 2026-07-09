Vinted stapt mee in Europese advertentiemarktplaats

Vinted is medeoprichter van de European Media Marketplace, een nieuw samenwerkingsverband van spelers uit media, telecom, retail en advertentietechnologie dat van start gaat in vijf landen.

Antwoord op versnippering media-inkoop

De nieuwe advertentiecoalitie ging op 7 juli van start met een eerste groep oprichters: T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin en Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 en Vodafone. In eerste instantie richt het platform zich op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Andere markten kunnen later volgen. De eerste campagnes zouden in september van start gaan.

De European Media Marketplace wil naar eigen zeggen een antwoord bieden op de versnippering van media-inkoop en adverteerders in staat stellen om campagnes te activeren over connected tv, video, display, native advertising en retailmedia. Daarmee wil het initiatief een alternatief bieden voor gesloten advertentieomgevingen. Mediabedrijven behouden zelf de regie over hun inventaris, data en commerciële strategie, terwijl adverteerders eenvoudiger campagnes kunnen opzetten, helderder rapportages krijgen en betere resultaten kunnen behalen.

“Dagelijks gebruiken miljoenen mensen in 25 markten in Europa Vinted om tweedehands mode en consumentengoederen te kopen en verkopen. Dit geeft ons een uniek inzicht in onze leden en hun behoeften in heel Europa”, zegt Satya Vinnakota, directeur advertenties bij Vinted. “Onze deelname als oprichtende partner aan de European Media Marketplace stelt ons in staat om dat inzicht om te zetten in meetbare, transparante waarde voor merken, terwijl we het beheer over de data van onze leden behouden.”