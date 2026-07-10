Wingzz China bijna volzet: “Nog 3 plaatsen, daarna vertrekt het vliegtuig zonder jou”

Wingzz China is bijna volzet. En dit is je laatste kans. Meer dan 30 topretailers uit de Benelux hebben hun plaats al veiliggesteld voor deze exclusieve retailreis naar Shanghai, Hangzhou en Shenzhen. Er zijn nog exact drie plaatsen beschikbaar.

China op de eerste rij

Van 7 tot 13 september ontdek je vanop de eerste rij hoe de toekomst van retail, e-commerce en innovatie eruitziet in China. Niet vanop afstand. Maar live, samen met andere ambitieuze retailers die vooruit willen. Twijfel je nog? Dan is dit hét moment om te beslissen. Zodra de groep volzet is, sluiten de inschrijvingen definitief.

Wie mee wil naar China, moet nu schakelen, want dit is geen gewone studiereis. Dit is zeven dagen China vanop de eerste rij. Geen theorie. Geen klassieke rondleiding. Wel een intensieve ‘deep dive’ in de steden, bedrijven en technologieën die retail wereldwijd aan het hertekenen zijn.

Shenzhen: de snelste retailstad ter wereld

Je duikt in het hart van China’s technologische motor. Je bezoekt UBtech, waar humanoïde robots vandaag al realiteit zijn. Je ontdekt de ‘dark factory’ van TCL, waar productie bijna volledig geautomatiseerd verloopt.

Je komt binnen bij de spelers waar iedereen over praat: RedNote, JD.com, Joybuy, Pinduoduo/Temu, Alibaba en Cainiao. Geen afstandelijke keynotes. Geen standaardpresentaties. Wel echte gesprekken met de mensen die er werken, bouwen en beslissen. Hoe denken zij over retail, logistiek, platformen, AI, content en consumentengedrag?

New Retail in het echt

Je luncht bij Freshippo, het baanbrekende supermarktconcept van Alibaba waar winkel, restaurant en e-commerce één systeem vormen. Je ziet de transportbanden boven je hoofd voorbijrazen. Je ziet hoe online en offline samensmelten. Je ervaart retail zoals die er in China vandaag al uitziet. Niet als toekomstvisie. Als dagelijkse realiteit.

Van livecommerce tot frictieloos betalen. Van slimme aanbevelingen tot ultrakorte leverketens. Van contentgedreven commerce tot consumentengedrag dat veel sneller evolueert dan bij ons. Je ziet niet wat misschien ooit komt. Je ziet wat daar vandaag al werkt. En precies daarom is deze reis zo waardevol.

Elke dag krijg je context bij wat je ziet. Niet alleen: “Wat gebeurt hier?” Maar vooral: “Wat betekent dit voor jouw markt, jouw klant en jouw businessmodel?” Jorg Snoeck en Maarten Leyts (Trendwolves) helpen je om de vertaalslag te maken naar de Benelux. Zodat je niet alleen geïnspireerd terugkomt, maar ook met scherpe inzichten die je meteen kunt gebruiken.

Een netwerk dat blijft

Je reist zeven dagen samen met 30+ Belgische retailbeslissers. Tijdens bezoeken, diners, roadshows en de mixer op het Belgisch consulaat in Shanghai ontstaan gesprekken die je nergens anders krijgt.

De contacten onderweg zijn minstens even waardevol als het programma zelf. Want je deelt deze ervaring met mensen die net als jij willen begrijpen waar retail naartoe gaat. En vooral: hoe je daar als eerste op inspeelt.

Dit is Wingzz China. Een exclusieve retailreis langs de bedrijven, steden en ideeën die tonen hoe commerce morgen werkt. En met nog exact 3 plaatsen vrij, is dit het moment om te beslissen!



Zodra de groep vol is, sluiten we de inschrijvingen. Er is geen wachtlijst en geen tweede kans dit jaar. Drie plaatsen, daarna sluiten we de groep.