Zalando, Delhaize en Drukke Mama’s op RetailDetail Omnichannel Congress

Met Zalando, Delhaize en Drukke Mama’s kondigt RetailDetail de eerste namen aan voor het Omnichannel & E-Commerce Congress op donderdag 19 maart. De komende weken onthullen we de rest van de affiche.

E-commerce ecosystemen

Het jaarlijkse RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress is intussen een vaste waarde voor de retailsector in de Benelux. Omnichannel is immers het nieuwe normaal in retail. Maar is iedereen al mee? Hoe toekomstbestendig is uw omnichannelstrategie? Hoe consistent is de klantreis over alle kanalen? Welke tools en strategieën zijn onmisbaar? Kom leren van toonaangevende retailers en experts, op 19 maart op een nieuwe locatie: Trademart Brussels.

In de mode is Zalando de afgelopen jaren een ware aanjager van verandering geweest. E-commerceplatformen zoeken naar schaal en efficiëntie, terwijl consumenten inspiratie, relevantie en vertrouwen verwachten. Voor Zalando ligt de uitdaging er daarom in niet elke hype te volgen, maar consequent een eigen ecosysteemstrategie uit te bouwen, met artificiële intelligentie als “enabler”, vertelt Laura Toledano, General Manager Western Europe bij Zalando.

Van community tot webshop

Vorig jaar verdubbelde Delhaize de e-commercecapaciteit van 25.000 naar 50.000 bestellingen per week met de ingebruikname van een nieuw distributiecentrum in Vorst. De retailer, die naar eigen zeggen al Belgisch marktleider is in thuisbezorgen, wil ook de nummer één worden in click & collect van boodschappen. Tegelijk betrekt Delhaize zijn aangesloten ondernemers in het e-commerceverhaal. Hoe groot is het potentieel van online in voeding? Dat vernemen we van Jennifer Nemry, VP E-commerce FoodServices & Data.

Vanuit een Facebookgroep, opgericht in 2017 en met intussen meer dan 85.000 leden, groeide Drukke Mama’s uit tot een succesvolle webshop die al verschillende awards in ontvangst mocht nemen. Hoe groeit een community uit tot een retailbusiness? Oprichtster Kelly Cuppens brengt een inspirerend ondernemersverhaal!

Het RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress vindt plaats op donderdag 19 maart in Trademart Brussels. Tickets zijn vanaf nu beschikbaar. Tot 25 februari profiteer je van vroegboekkorting. Wacht niet te lang; de afgelopen jaren was dit congres telkens uitverkocht.