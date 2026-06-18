Amazon domineert Europese online elektronicamarkt, maar uitdager verrast

Meer dan de helft van de totale Europese elektronicaverkoop gebeurt vandaag online. Alleen zijn geen enkele van de vijf grootste spelers Europees. Amazon gaat op kop, maar vooral de nummer vijf is verrassend…

Amazon blijft veruit marktleider

Volgens de derde editie van de Top 100 Consumer Electronics Retail Europe van Cross-Border Commerce Europe zal de online markt tegen eind 2026 een waarde bereiken van 117 miljard euro. De Europese online markt voor consumentenelektronica blijft groeien, ondanks de inflatie, geopolitieke spanningen en verstoringen in de toeleveringsketen.