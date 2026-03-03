Coolblue geeft energie-installatietak op

Coolblue stopt met de verkoop en de installatie van warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen en airco’s: de energie-installatietak is verkocht aan dienstverlener Hoppenbrouwers Techniek. De retailer blijft wel energiecontracten verkopen.

Markt kende terugval

Coolblue heeft de verkoop van zijn energie-installatietak aan Hoppenbrouwers afgerond. Hiermee gaan 75 Coolblue-medewerkers over naar het installatiebedrijf, meldt de retailer op zijn website. Hoppenbrouwers is een installateur met landelijke dekking in Nederland, meer dan 100 jaar ervaring en ruim 2.000 medewerkers. Klanten krijgen via Hoppenbrouwers toegang tot een breder aanbod aan oplossingen om energie te besparen. Naast warmtepompen, zonnepanelen en airco’s, bieden zij de Coolblue-klanten ook cv-ketels en thuisbatterijen aan.

“Met de verkoop aan Hoppenbrouwers krijgen onze klanten toegang tot nog meer slimme oplossingen om thuis energie te besparen, zoals thuisbatterijen en cv-ketels. Zo kunnen wij ons volledig focussen op energiecontracten en Gratis Wassen en Drogen, waarmee we klanten helpen minder energie te verbruiken,” zegt CEO Pieter Zwart van Coolblue.

De elektroretailer begon in 2019 met de levering en installatie van zonnepanelen. Die markt groeide sterk door de energiecrisis die volgde met de oorlog in Oekraïne, maar kende daarna een terugval. Een overnameprijs voor de transactie is niet bekendgemaakt.