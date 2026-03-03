Tweedehandsmarktplaats refurbed neemt kaap van drie miljard

Vorig jaar groeide refurbed met 40% naar een bruto handelsvolume van meer dan drie miljard euro. Met een uitbreiding naar 12 bijkomende landen is het platform nu naar eigen zeggen de grootste refurbished marktplaats van Europa.

“Refurbished wordt standaardkeuze”

Het bedrijf, dat vorig jaar winstgevendheid bereikte en in november succesvol een investeringsronde afrondde, spreekt van een mijlpaal: “Refurbished is niet langer een niche – het is voor veel klanten in Europa echt de standaardkeuze aan het worden”, aldus Peter Windischhofer, medeoprichter en CEO van refurbed. “Circulair businessmodellen kunnen winstgevend worden opgeschaald. Het overschrijden van 3 miljard euro GMV en de uitbreiding naar 12 nieuwe markten zijn daar het bewijs van.”