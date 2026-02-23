50-jarig Aldi zet expansie in België verder

Vijftig jaar geleden opende Aldi zijn eerste Belgische winkel in Geel. Intussen staat de teller op 445 verkooppunten en groeide het assortiment van 450 naar 1.750 producten, met sterke huismerken als rode draad. Dit jaar opent de discounter 5 nieuwe winkels.

Snelle groei

Met een aanbod van zo’n 450 producten liet Aldi de Belgen op 26 februari 1976 voor het eerst kennismaken met discount, en met huismerken als River (frisdrank), Milsa (zuivel), Panda (snacking) en Tandil (wasproducten): volgens de discounter kwalitatief even sterk en vaak de helft goedkoper dan A-merken. De groei van Aldi loopt synchroon met het aandeel huismerken in de Belgische winkelkar, vandaag zo’n 42%. Tegenwoordig telt het dagelijks aanbod van de discounter zo’n 1.750 producten, waarvan 90% huismerken. Dit aanbod wordt wekelijks aangevuld met zo’n 100-tal tijdelijke producten en extra promo’s.

Ook in aantal winkelpunten groeide de discounter razendsnel: in amper enkele jaren tijd verschenen er meer dan honderd Aldi-filialen in Vlaanderen. In de jaren ‘80 verdubbelde de discounter zijn winkelpark en volgde de oversteek naar Wallonië, meer bepaald in de regio rond Charleroi en de Oostkantons.

Groeiende winkels

Met het beperkt assortiment in de beginjaren waren kleinere verkoopoppervlaktes vaak voldoende, meestal minder dan 500 m². Naarmate de discountformule aansloeg, verruimde ook het aanbod. De welgekende non-foodacties kregen een vaste plaats, maar ook verse producten namen een steeds prominentere en grotere plaats in. De winkelpunten groeide uit tot een gemiddelde winkeloppervlakte van ongeveer 1.200m².

Ondertussen telt Aldi 445 winkels in België, het grootste aantal winkels onder één merk in ons land. De discounter blijft inzetten op expansie: dit jaar komen er vijf nieuwe winkels bij, naast een 15-tal uitbreidingen.