5555 winkels voor Aldi Nord

Aldi opende vorige week zijn 500ste winkel in Spanje, meteen ook de 5555ste winkel voor moederbedrijf Aldi Nord. De discounter opende vorig jaar 100 bijkomende winkels in Europa en vernieuwde er nog eens meer dan 200.

50% groei in vijf jaar

Op 4 maart bereikte Aldi in Mijas (Málaga) in Spanje de mijlpaal van 500 winkels. De retailer is in het land actief sinds 2002 en groeide er de afgelopen vijf jaar met meer dan 50%. Ook in aantal klanten is de keten naar eigen zeggen de sterkste groeier in het land. De totale winkeloppervlakte in Spanje bedraagt nu meer dan 550.000 m², 54% meer dan in 2020. De keten stelt er meer dan 8000 mensen tewerk en bedient er 8 miljoen klanten.

De discounter gaat verder op z’n elan: dit jaar opende de retailer al drie bijkomende Spaanse winkels, later dit jaar volgen er nog een veertigtal. De nieuwe supermarkt in Spanje betekent overigens ook een bijzondere mijlpaal voor de Aldi Nord-groep. De opening in Mijas is immers de 5555e winkel van de hele groep, die aanwezig is in acht Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Polen en Portugal, naast Spanje).

Vorig jaar kwamen er honderd extra Aldi-winkels bij in Europa, meldt Aldi Real Estate Belgium op LinkedIn. Bovendien moderniseerde de retailer meer dan 200 winkels.