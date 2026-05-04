Albert Heijn vermindert voedselverspilling op de broodafdeling met AI

Albert Heijn rolt vanaf 4 mei dynamisch afprijzen op de broodafdeling uit over heel Nederland. Met intern ontwikkelde AI voorspelt de retailer per winkel hoeveel brood er nodig is, en past de supermarkt de prijzen doorheen de dag automatisch aan.

AI stuurt bak- en prijsbeslissingen

Zowel vers afgebakken broodjes als hele broden gaan in de loop van de dag stapje voor stapje in prijs omlaag, met uiteindelijke kortingen tot 70%. Klanten zien die kortingen in de AH-app bij ‘Laatste Kans Koopjes’ en in de winkel op digitale schaplabels.

Dat systeem van dynamisch afprijzen bouwt voort op ‘Bak’, een interne applicatie voor de bakkerijafdelingen. De AI achter Bak voorspelt door de dag heen nauwkeurig de vraag en stuurt het aanbod bij waar nodig. Zo voorkomt de formule overproductie. Albert Heijn voerde Bak in de zomer van 2025 in alle winkels in, en in de tweede helft van het jaar verminderde de broodverspilling in de eigen winkels al met 815.000 kilogram.

“Mooie voorbeeld van hoe we AI inzetten”

Sjoerd Holleman, Directeur Product, AI & Specialty Brands bij Albert Heijn: “Ik ben trots dat we slim afbakken en dynamisch afprijzen nu samenbrengen op de broodafdeling. Juist in deze categorie is de uitdaging groot. Door technologie en AI te combineren met aantrekkelijke prijzen voor klanten, maken we impact door zowel voedselverspilling te verminderen als de betaalbaarheid voor klanten te verbeteren. Dit zijn mooie voorbeelden van hoe we AI inzetten voor onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

De nieuwe werkwijze op de broodafdeling maakt deel uit van het bredere ‘Laatste Kans Koopjes’-concept. Producten die bijna over de houdbaarheidsdatum gaan, krijgen een lagere prijs om verspilling te voorkomen. Zo kiezen klanten eenvoudiger voor artikelen die anders mogelijk verloren zouden gaan, terwijl ze tegelijk besparen op hun boodschappen. Albert Heijn heeft als doelstelling om de voedselverspilling in de eigen operaties tegen 2030 te halveren ten opzichte van 2016.

