Auchan stoot Hongarije volledig af

De Hongaarse vastgoedinvesteerder Indotek Group grijpt de volledige controle over Auchan Hongarije. De groep koopt ook het resterende belang van 53% over van Auchan Retail International.

Auchan-vlag blijft wapperen

Sinds eind 2024 was er al een operationele samenwerking: Indotek had sindsdien de managementrechten en de dagelijkse controle over de Hongaarse activiteiten. De overname verandert daardoor op korte termijn weinig voor klanten, medewerkers en leveranciers. Auchan Hongarije blijft onder de Auchan-vlag opereren en behoudt toegang tot het internationale netwerk van de Franse retailer. Langlopende contracten garanderen het gebruik van het merk Auchan, de centraal ingekochte assortimenten, de huismerken en deelname aan aankoopallianties.