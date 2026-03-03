Cannabisproducent koopt Britse brouwer BrewDog uit faillissement

BrewDog valt in handen van de Amerikaanse producent van dranken en cannabisproducten Tilray Brands. De Britse craftbierproducent met eigen cafés vroeg het faillissement aan, waarna Tilray (een deel) van de activiteiten overnam.

Bijna 500 ontslagen

Voor 33 miljoen pond blijft dan toch een stukje van BrewDog bestaan: Tilray koopt de merkrechten, de Britse brouwerijactiviteiten en elf winstgevende pubs in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Over de Verenigde Staten en Australië lopen nog aparte onderhandelingen. Over ongeveer een maand valt daar een deal te verwachten.