Carrefour België verhoogt zondagsopbod met straffe actie op elektro

De Belgische hypermarkten van Carrefour zetten deze week hun zondagsopeningen kracht bij met een opmerkelijke actie: per aankoopschrijf van 100 euro in de elektro-afdeling, ontvangen shoppers een kortingbon van 30 euro.

Recente trend

Wie op zondag 1 maart gaat winkelen in een Carrefour hypermarkt, ontvangt een waardebon van 30 euro op elke 100 euro die besteed wordt in de afdeling kleine en grote huishoudapparaten, foto, tv, geluid, computers, videogames, consoles en telefonie – met uitzondering van Apple-producten. Klanten kunnen de bonnen gebruiken van 4 tot en met 29 maart. Overigens loopt de actie ook op weekdagen, maar dan bedraagt de bon slechts 20 euro.

Het is een opvallend sterke aanbieding, waarmee Carrefour duidelijk zijn zondagsopeningen sterker in de verf wil zetten. Het is een trend van recente datum: in de strijd om de zondagsklant pakken Belgische supermarkten steeds vaker uit met extra promoties op zondag. Vaak gaat het dan om aanbiedingen voor producten met een typisch “zondags” karakter, zoals croissants, taart of gebraden kip. Voor Carrefour is ook non-food een trekker met potentieel op zondag: de retailer heeft op die dag immers maar weinig concurrentie van elektro-, mode- of speelgoedketens, die dan doorgaans gesloten blijven.