Carrefour-topman Alexandre Bompard steekt België een hart onder de riem

Alexandre Bompard, CEO van Carrefour, bracht deze week een bezoek aan België, om er kennis te nemen van de eerste resultaten van het nieuwe strategische plan. Opmerkelijk, gezien de recente speculatie over de toekomst van de retailer in het land.

“Een pluim voor de teams”

“Carrefour 2030 wordt uitgerold in België, waar ik de eerste resultaten van ons nieuwe strategische plan met eigen ogen heb kunnen zien”, meldt de topman op LinkedIn. “Dankzij de opmerkelijke inzet van onze medewerkers en franchisenemers zijn de vorderingen al tastbaar: verbetering van de kwaliteit van het assortiment, de opmars van de Carrefour-merken en een versterking van het aanbod aan verse producten.”

“Een pluim voor de teams van Carrefour België, die elke dag hun ambitie waarmaken om “van elke winkel de favoriete buurtwinkel te maken”. Een positieve dynamiek die aansluit bij de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt.”

Verkoop niet langer aan de orde

Een opmerkelijke interventie, want de afgelopen maanden ontstond er heel wat twijfel over het lot van Carrefour in België. In februari had Bompard in het kader van het strategisch plan Carrefour 2030 immers aangekondigd dat de retailer zich voortaan zou focussen op drie kernlanden: Frankrijk Spanje en Brazilië. Voor België zouden alle opties openliggen, wat speculatie over een mogelijke verkoop aanwakkerde.

Na geruchten in maart over interesse van het Duitse investeringsfonds Aurelius liet Carrefour echter weten dat een verkoop niet langer aan de orde is. “Carrefour blijft zich volledig inzetten om zijn activiteiten in België op termijn verder uit te bouwen”, klonk het toen. Met zijn bezoek en bemoedigende woorden lijkt topman Bompard die boodschap kracht bij te zetten.