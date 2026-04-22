Colruyt schuift CFO door en kiest voor interne opvolger

Wissel aan de top bij Colruyt Group: CFO Stefaan Vandamme geeft op 1 augustus 2026 de fakkel door aan Michael Hamelryck en maakt zelf de overstap naar de familiale holding Korys.

“Tien leerrijke jaren”

Vandamme werkte sinds juni 2016 bij Colruyt Group en bekleedde sinds 2019 de rol van financieel directeur. In die periode speelde hij een sleutelrol in de uitbouw en professionalisering van de financiële organisatie, in een context van groei en complexe externe omstandigheden.

Hij kijkt zelf met tevredenheid terug: “Na tien leerrijke jaren blik ik met fierheid terug op de gerealiseerde verwezenlijkingen en de kansen die ik binnen de organisatie heb gekregen.” Met zijn overstap naar Korys, de investeringsholding van de familie Colruyt, blijft Vandamme wel dicht bij de groep.

Continuïteit gegarandeerd

Colruyt kiest met Michael Hamelryck expliciet voor interne opvolging. Hij trad in 2019 toe tot de groep na zes jaar bij KBC Group en groeide door tot divisie­manager Group Finance. In die functie beheerde hij onder meer treasury, verzekeringen, betalingen, fiscaliteit en juridische zaken.

Hamelryck bouwde een reputatie op als architect van verschillende financiële optimalisaties, waaronder de uitgifte van een retailobligatie en de modernisering van het betaalverkeer en risicobeheer. CEO Stefan Goethaert rekent op die ervaring om de “continuïteit van de financiële directie te verzekeren”.