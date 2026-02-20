Duitse rechtbank noemt “grootste prijsverlaging” van Lidl misleidend

De reclamecampagne “Onze grootste prijsverlaging ooit”, waarmee Lidl in mei 2025 uitpakte in Duitsland, was misleidend omdat shoppers in hun winkel niet de beloofde 500 in prijs verlaagde producten konden terugvinden, zegt de rechter.

Lidl wil lijst niet vrijgeven

In mei vorig jaar viel Lidl zijn aartsrivaal Aldi in Duitsland aan met de belofte “Nu permanent 500 producten goedkoper”. Het was volgens de retailer de grootste prijsverlaging uit zijn geschiedenis. Maar de Duitse consumentenbond stapte naar de rechter omdat er nooit duidelijkheid kwam over welke producten in prijs werden verlaagd, en met welk percentage. Bovendien waren niet in elke winkel 500 in prijs verlaagde producten te vinden, omdat Lidl regionale en landelijke prijsverlagingen bij elkaar optelde.

De rechtbank van Heilbronn geeft de consumentenbond gelijk: consumenten verwachten dat ze in hun plaatselijke filiaal 500 producten zullen aantreffen die in prijs werden verlaagd. Dat de discounter de nuance wel vermeldde in een voetnoot, volstaat niet: volgens de rechter zouden consumenten die voetnoot niet begrijpen, als ze hem al zouden opmerken, schrijft Lebensmittel Zeitung. De consumentenbond is tevreden met de uitspraak, Lidl bekijkt nog of het in beroep gaat. Opmerkelijk is wel dat de retailer enkel een lijst met de 500 in prijs verlaagde producten wilde voorleggen als de rechtbank deze geheim zou houden.