Duvel Moortgat en Heineken gooien zich in strijd om Brouwerij Haacht

Heineken en Duvel Moortgat dingen mee naar Brouwerij Haacht. Na een eerste selectieronde bieden nog meer dan vijf partijen naar de beursgenoteerde brouwer achter merken als Primus, Super 8, Tongerlo en Flandrien.

Ook veel vastgoed

De verkoopprocedure ging enkele weken geleden van start. Onder de resterende kandidaten bevinden zich behalve brouwers ook investeringsfondsen en consortia van bierbedrijven en vastgoedspecialisten, zo melden De Tijd en L’Echo. Die combinatie ligt voor de hand: Haacht koppelt een brouwerij met een omvangrijke portefeuille van horecavastgoed in België, Nederland en Frankrijk.