Europese Commissie neemt Nutella-maker Ferrero in het vizier

De Europese Commissie onderzoekt of Ferrero zich schuldig heeft gemaakt aan ongerechtvaardigde regionale leveringsbeperkingen. De fabrikant van Nutella bevestigt het onderzoek en zegt volledig mee te werken.

Concurrentiebeperkende praktijken

Afgelopen maandag meldde de Europese Commissie in een persbericht dat het “onaangekondigde antitrustcontroles uitvoerde in twee lidstaten bij een onderneming die actief is in de sector chocoladesnoepgoed.” De bewuste onderneming blijkt Ferrero te zijn: dat heeft de producent van Nutella en Kinder chocolade zelf bevestigd aan Reuters. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen volledig mee en stelt de gevraagde informatie ter beschikking.