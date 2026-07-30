Hittegolf helpt Magnum aan sterke cijfers

The Magnum Ice Cream Company heeft in de eerste zes maanden van dit jaar meer ijsjes verkocht, mede dankzij het warme begin van de zomer. Dat belooft voor het vervolg van het jaar.

Succesvolle innovaties

De omzet van The Magnum Ice Cream Company, dat zich vorig jaar afsplitste van Unilever, steeg in het eerste halfjaar van 2026 met 4,7%, van ongeveer 4,5 miljard euro naar bijna 4,7 miljard euro. De winst voor rente en belasting steeg van 853 miljoen euro naar 880 miljoen euro. Over de eerste zes maanden zijn Magnum en Ben & Jerry’s ongeveer 5% gegroeid, Cornetto iets minder. Ben & Jerry’s kende een heel goed laatste kwartaal: de omzet groeide met 9,2%.

De groei is volgens het bedrijf te danken aan succesvolle innovaties, zoals Magnum Signature La Pistache en La Peche en nieuwe smaken voor Ben & Jerry’s. Uiteraard heeft ook de uitzonderlijk warme start van de zomer in Europa bijgedragen aan de ijsjesverkopen. Aangezien er voorlopig geen einde lijkt te komen aan de opeenvolgende hittegolven, zijn de vooruitzichten gunstig voor het lopende kwartaal.

“Ons belangrijkste zomerse verkoopseizoen kende een sterke start”, zegt CEO Peter ter Kulve. “We zijn gegroeid en hebben marktaandeel gewonnen in alle regio’s, inclusief de VS – onze grootste markt – dankzij een verbeterde operationele discipline. Ons productiviteitsprogramma ligt nog steeds op koers, wat ons helpt een verbetering van de onderliggende marge te realiseren en de groei stimuleert.”