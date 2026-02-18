Foodmarkt Ratz in het oog van de storm: wanneer ervaring té wordt?

Ratz, de grootste foodmarkt van België, heeft nauwelijks de deuren geopend, of er barst al een PR-storm los. Het nieuwste concept van Thierry Goor en Pascal Van Hamme, ook oprichters van FOX en Bortier, wordt beschuldigd van racisme en kolonialisme. Kan immersieve “experience” te ver gaan?

Ratz in de rats?

De opening van Ratz in een voormalige parkeergarage nabij de Brusselse Place Saint-Boniface was bedoeld als een statement: een immersieve ervaring met decoraties geïnspireerd op Azië en het Midden-Oosten. Maar op sociale media kwamen algauw vernietigende reacties: internauten beschuldigden het concept van light-kolonialisme, culturele toe-eigening en zelfs racisme. Vooral de keuze om niet-Aziatisch personeel in traditionele kledij te laten werken in een Aziatisch decor schoot in het verkeerde keelgat.