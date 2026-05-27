Groenteverwerker Hak verliest CEO Nicole Freid

Nicole Freid stapt op als algemeen directeur van groenteverwerker Hak, na 13 jaar aan boord bij het bedrijf. Wie haar zal opvolgen en wat Freid hierna gaat doen, is nog niet geweten.

“Logisch moment”

Freid trad in september 2023 aan als algemeen directeur van Neerlands Glorie Groente & Fruit – beter bekend als het merk Hak – maar was voordien al actief als directeur marketing en innovatie. Onder haar leiding werkte Hak aan een nieuwe strategie, gericht op “modern groen gemak”.

Het doel: consumenten helpen om snel en eenvoudig voedzame maaltijden met groenten en peulvruchten te bereiden. Zo lanceerde het bedrijf nieuwe producten als Hak in Pak en Easy Eats en investeerde het in duurzamere teeltmethoden.

De Raad van Commissarissen start, in overleg met de ondernemingsraad, de zoektocht naar een opvolger. Ook over de toekomstplannen van Freid vertrek is nog niets bekendgemaakt. Ze noemt het in een persaankondiging “een logisch moment om in een andere context nieuwe dingen te ontdekken en te leren”.