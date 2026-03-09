Hydrocultuur-salades debuteren in de Duitse supermarktrekken

De Duitse supermarktgroep Rewe brengt voor het eerst slamelanges uit hydrocultuur naar de winkels. De sla groeit zonder aarde in waterbassins en blijft volgens het bedrijf tot zeven dagen langer vers. Ook discounter Penny legt de salades in de rekken.

Sneller en zuiniger

Na vier jaar ontwikkeling, is Endless Summer klaar voor lancering: onder die projectnaam teelt het bedrijf Gemüsebau Steiner in het Duitse Opper-Beieren pluksla in een hydrocultuursysteem voor supermarktgroep Rewe. De planten groeien in water, op vier hectare aan kassen die geothermische warmte gebruiken. Volgens Rewe bespaart dat jaarlijks ongeveer 3.000 ton koolstofdioxide-uitstoot.