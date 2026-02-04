[In Beeld] HelloFresh opent pop-up voor last-minute beslissers

In station Antwerpen-Centraal heeft HelloFresh “De Niet-Meer-Naar-De-Winkel-Winkel” geopend waar pendelaars een compleet maaltijdpakket kunnen meenemen om thuis klaar te maken. Later trekt de pop-up naar Utrecht.

Beslissing over avondmaal valt laat

De tijdelijke winkel bevindt zich in de inkomhal richting de ondergrondse sporen in het station waar dagelijks zo’n 40.000 pendelaars passeren. Reizigers kunnen er terecht voor een “grab & go” maaltijdpakket voor twee personen (inclusief receptkaart) voor 9,90 euro en staan binnen enkele minuten weer buiten.

HelloFresh wil hier pendelaars bereiken, voor wie het regelen van een avondmaaltijd vaak voelt als een stressvolle taak. Uit onderzoek in opdracht van de maaltijdpakkettenproducent blijkt namelijk dat voor één op de vijf Vlamingen de beslissing over het avondeten pas op het einde van de werkdag valt. Voor bijna de helft is het bedenken, overleggen en regelen van het avondeten frustrerender dan het koken zelf. 56% mist na het werk vaak de fut of motivatie om nog een verse maaltijd te bereiden en bij de jongere pendelende generatie (25 – 34 jaar) loopt dat percentage op tot 65%. Bijgevolg eet meer dan de helft van de pendelaars (52%) minder gezond tijdens de werkweek.

“Pendelaars helpen”

“We weten dat de wil om vers te koken er is, maar dat de batterij na een werkdag vaak simpelweg leeg is,” zegt Thomas Stroo, operationeel directeur bij HelloFresh. “Met dit initiatief op het perron willen we pendelaars helpen op het moment dat ze hulp het hardst nodig hebben: tijdens de avondspits. Voor ons is Antwerpen-Centraal de ideale plek om te zien hoe we die drempel voor de forens kunnen verlagen. We zijn benieuwd of dit grab-and-go concept inderdaad de rust en het gemak biedt om ook op drukke werkdagen voor een voedzame zelfgemaakte maaltijd te kiezen.”

De winkel is geopend van 3 tot en met 21 februari 2026. Daarna reist hij door naar Nederland, naar het station van Utrecht Centraal van 24 februari tot en met 14 maart.