Intermarché moet drie Franse Colruyt-winkels afstoten

De Franse mededingingsautoriteit stelt voorwaarden aan de overname van 81 supermarkten van Colruyt door Intermarché: de Musketiers moeten drie vestigingen verkopen.

Concurrentieproblemen

In juni vorig jaar kondigde Colruyt Group aan dat het een akkoord had bereikt met Groupement Mousquetaires, de groep achter supermarktketens Intermarché en Netto, voor de verkoop van 81 Franse supermarkten en 44 Dats 24 tankstations. De Franse concurrentiewaakhond heeft de gevolgen van die overname onderzocht en stelt nu wel een voorwaarde.

De Musketiers moeten drie overgenomen winkels afstoten, wegens concurrentieproblemen in de betrokken marktgebieden. Het gaat om de winkels gevestigd in Poligny in het departement Doubs, in Brazey-en-Plaine (Côte d’Or) en in Sainte-Foy-l’Argentière (Rhône). De retailer is intussen al begonnen met het heropenen van de eerste overgenomen winkels.

De mededingingsautoriteit bekijkt overigens ook nog de verkoop van 14 Colruyt-winkels aan E.Leclerc.