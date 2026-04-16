Jumbo loopt opnieuw een blauwtje in Geel

Al voor de derde keer is de vergunning voor een Jumbo supermarkt in Geel vernietigd. De stad, de buurtbewoners en een lokale concurrent zien de komst van de Nederlandse supermarktketen niet zitten.

Bezwaren

Al sinds 2021 probeert Jumbo een omgevingsvergunning te krijgen voor de bouw van een supermarkt aan de Pas in Geel, op een locatie waar vlakbij ook al een Aldi en een Carrefour Market actief zijn. In juni gaf de provincie voor de derde keer groen licht, maar opnieuw is de vergunning vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Zowel het schepencollege van Geel als buurtbewoners en de lokale Carrefour-franchisenemer hebben bezwaren tegen de komst van de Nederlandse keten. De buren vrezen verkeersoverlast, de stad ziet bijkomende grote winkels liever niet in een woonzone, wel buiten de ring. Een knelpunt is de parking, die openbaar moet zijn en dus niet enkel toegankelijk voor klanten.

Het vervolgverhaal is hiermee nog niet ten einde: de aanvraag verschuift nu opnieuw naar de provincie, meldt RTV.