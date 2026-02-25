Keurig Dr Pepper klaar voor overname JDE Peet’s na prijsverhogingen

Keurig Dr Pepper, eigenaar van onder andere Lavazza-koffie en Schweppes, zag in het vierde kwartaal de winst herstellen, met dank aan prijsverhogingen. De Amerikaanse drankenproducent, die op het punt staat JDE Peet’s over te nemen, kijkt reikhalzend uit naar 2026.

Weer winst

Keurig Dr Pepper realiseerde in het vierde kwartaal een nettowinst van 353 miljoen dollar (circa 325 miljoen euro), tegenover een verlies van 144 miljoen dollar (132 miljoen euro) een jaar eerder. De omzet steeg met 10,5% tot 4,5 miljard dollar (4,14 miljard euro) en overtrof daarmee de marktverwachting van 4,36 miljard dollar (4,01 miljard euro).