Kraft Heinz schort splitsingsplannen op

Kraft Heinz heeft zijn plannen om het bedrijf in tweeën te splitsen op pauze gezet. De nieuwe CEO, Steve Cahillane, wil prioriteit geven aan groei en het verbeteren van de financiële prestaties.

Investeringsplannen

In september 2025 kondigde Kraft Heinz aan dat het twee afzonderlijke bedrijven zou oprichten om de strategische en operationele focus te verbeteren: enerzijds een Amerikaanse kruidenierstak met merken als Oscar Mayer, Kraft en Lunchables, anderzijds een globale sauzentak met Heinz als vlaggenschip. Nu blijken die plannen “on hold” te staan.

CEO Cahillane, die zopas aantrad aan het hoofd van het bedrijf, meent dat de kansen groter zijn dan verwacht en dat veel huidige problemen oplosbaar zijn. “Mijn prioriteit is het terugbrengen van het bedrijf naar winstgevende groei,” zei de topman woensdag. Hij kondigde aan dat het bedrijf 600 miljoen dollar (ongeveer 560 miljoen euro) zal investeren in marketing, verkoop, R&D en productverbetering.

De totale netto-omzet van Kraft Heinz daalde in 2025 met 3,5% naar 24,49 miljard dollar (ongeveer 22,6 miljard euro). Het bedrijf rapporteert een operationeel verlies van 4,7 miljard dollar (4,3 miljard euro), vooral als gevolg van afschrijvingen aan goodwill. Een jaar eerder was er nog een winst van 1,68 miljard dollar (ongeveer 1,6 miljard euro).