Kunstmestprijzen schieten omhoog, voedingsprijzen straks ook?

De oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran maakt nog een verrassend slachtoffer: wereldwijd zien landbouwers de prijs van kunstmest de hoogte in schieten. Net nu het zaaiseizoen begint, dreigen zo ook de voedselprijzen mee de lucht in te gaan.

Wereldwijde bevoorrading uit Midden-Oosten

De vergelijking met 2022 wordt al gemaakt, toen de Russische inval in Oekraïne de prijzen voor onder andere graan, meststoffen én energie deed pieken. Het was destijds de grootste grondstoffenschok sinds de jaren 1970, en nu ligt al een nieuwe op de loer.