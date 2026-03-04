Lidl-eigenaar Schwarz rondt overname in Roemenië af

Schwarz Group, eigenaar van Lidl en Kaufland, heeft groen licht gekregen voor de overname van de Roemeense keten La Cocoș, die grote “hypercash”-winkels uitbaat. Het Duitse concern versterkt zo zijn marktleiderspositie in het land, waar Ahold Delhaize de nummer twee is.

Lage prijzen

Schwarz Gruppe heeft van de Roemeense concurrentieautoriteiten groen licht gekregen om een meerderheidsaandeel te nemen in de lokale retailer La Cocos. Voorwaarde is wel dat de keten de komende vijf jaar als een onafhankelijk merk blijft opereren binnen de Duitse groep. Die is van plan om met La Cocoș niet alleen het marktleiderschap in Roemenië te versterken, maar wil het concept ook in andere Europese landen introduceren.