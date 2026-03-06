Lidl maakt werk van eiwitshift, voedselverspilling en eerlijke handel

Klimaatbescherming, de circulaire economie, dierenwelzijn en het vermijden van voedselverspilling zijn de pijlers van de duurzaamheidsstrategie van Lidl België, dat de realisaties bundelt in een nieuw duurzaamheidmagazine.

“Samen transitie versnellen”

In een nieuw duurzaamheidsmagazine blikt Lidl België terug op de belangrijkste realisaties en de geboekte vooruitgang in de jaren 2023 en 2024. De discounter heeft bijvoorbeeld als eerste supermarktketen in België de prijs van plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel gelijkgesteld aan hun dierlijke tegenhangers, om zo de drempel naar een gezond en klimaatvriendelijk voedingspatroon weg te nemen. Tegen 2030 wil Lidl de verkoop van plantaardige eiwitten in haar Belgische winkels verdubbelen. Dat streefdoel ligt in lijn met het Planetary Health Diet, gezonde voedingsadviezen voor de mens die ook goed zijn voor de planeet, volgens onderzoek van EAT-Lancet.

Ook voedselverspilling blijft een belangrijke focus: zo redde Lidl al meer dan zes miljoen producten via de voordelige Good Taste Zero Waste-pakketten en wordt er jaarlijks tot 13.000 ton imperfecte groenten gered door ze te verwerken in verse S’oups-soepen. En met het eigen merk Way To Go bewijst Lidl haar pioniersrol in eerlijke handel: duizenden cacaoboeren in Ghana en koffieboeren in Honduras ontvangen een structurele premie bovenop de Fairtrade-minimumprijs, wat bijdraagt aan een leefbaar inkomen.

“Met dit magazine willen we niet alleen laten zien wat onze ambities zijn, maar vooral wat we de afgelopen twee jaar daadwerkelijk hebben bereikt,” aldus Isabelle Colbrandt, hoofd corporate affairs van Lidl België. “Door onze cijfers openlijk te delen, bieden we onze klanten, partners en stakeholders het inzicht dat nodig is om samen de transitie naar een duurzamere retailsector te versnellen.”

Lees het duurzaamheidsmagazine van Lidl België via deze link.