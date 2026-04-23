Mondelez haalt verpakkingsdoel: 5% gerecycled plastic

Mondelez (o.a. Milka, Oreo en Philadelphia) haalde zijn doelstelling al om in Europa minder “nieuw” plastic te gebruiken. De FMCG-groep meldt twee concrete resultaten, ook al zijn die nog bescheiden, maar beklemtoont vooral innovaties in mechanische als chemische recyclage.

Opschaling van recyclagetechnologie

De reductie vloeit voort uit de vervanging van harde PET-trays door schaaltjes die voor ongeveer 80% bestaan uit gerecycleerd plastic (rPET). Die aanpassing geldt voor verschillende kernmerken in Europa, waaronder chocolade- en koekjesverpakkingen. “Een belangrijke stap vooruit om het gebruik van primair plastic terug te dringen en bij te dragen aan een meer circulaire verpakkingsketen”, aldus Catherine Burgeat, Sustainability Senior Director Europa bij Mondelez International.