Overname Delfood stuwt Delhaize naar 1109 winkels

Delhaize heeft de overname van Delfood afgerond: daardoor breidt het winkelnetwerk van de retailer uit met 303 gemaks- en buurtwinkels in België. Het uithangbord louis delhaize zal blijven bestaan.

Aanvulling op eigen conveniencewinkels

De afronding van de overname – die al een jaar geleden was aangekondigd – volgt op de goedkeuring van de transactie door de Belgische Mededingingsautoriteit vorige week. Met deze acquisitie versterkt Delhaize haar positie op de Belgische retailmarkt, meer concreet in het conveniencesegment, en breidt het netwerk verder uit naar een totaal van 1109 winkels in België en Luxemburg.

Delfood blijft een aparte rechtspersoon binnen Delhaize en het louis delhaize-merk zal blijven bestaan. ​Ook de logistieke activiteiten en het hoofdkantoor van Delfood blijven de activiteiten van louis delhaize coördineren zoals tot op heden het geval was, meldt de retailer

“Hierdoor zullen we ons nog meer structureel kunnen onderscheiden in het conveniencesegment als aanvulling op onze eigen conveniencewinkels” zegt Alexandros Boussis, de CEO van Delhaize. “Het is ook een mooie knipoog naar de geschiedenis omdat deze overeenkomst twee bedrijven samenbrengt met dezelfde naam en dezelfde stichtende familie na een bestaan van meer dan 150 jaar.”