Overname Delivery Hero door Uber mogelijk al deze week rond

De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero bevestigt dat het in ver gevorderde gesprekken is met het Amerikaanse Uber over een overnamebod. Mogelijk bereiken beide partijen deze week al een overeenkomst.

Overlappende activiteiten

Delivery Hero bevestigt het nieuws nadat Bloomberg meldde dat de overnamegesprekken ver gevorderd waren en mogelijk al deze week tot een deal zouden leiden. Er circuleerden al maanden berichten dat Uber plannen had om Delivery Hero helemaal over te nemen. Het Amerikaanse bedrijf heeft al een belang van bijna 37% in zijn Duitse sectorgenoot maar bleek tot nu toe te weinig te bieden voor de resterende aandelen.

De sector van de maaltijdbezorgers, die tijdens de coronapandemie een stevige boost kende, beleeft een terugval sinds de heropening van de restaurants. Ook strengere regels op het vlak van arbeidswetgeving in de deeleconomie spelen de bedrijven parten. Dat leidt tot een consolidatiegolf: Just Eat Takeaway kwam in handen van Prosus, Deliveroo werd overgenomen door Doordash.

Een overname van Delivery Hero door Uber zou mogelijk op bezwaren van mededingingsautoriteiten kunnen stoten, aangezien het Duitse bezorgbedrijf actief is in meer dan 60 landen. In delen van Europa en het Midden-Oosten overlappen de activiteiten met die van Uber.