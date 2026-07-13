Puratos: 5 miljard euro omzet in zicht

Puratos groeide in 2025 opnieuw, met dank aan overnames en internationale expansie. Na de 3,6 miljard euro van vorig boekjaar, hoopt de Belgische bakkerijleverancier dit jaar de kaap van de 5 miljard euro te ronden.

Internationale spreiding

Puratos nam begin 2025 een Franse culinaire school over en richtte in China een joint venture op met een lokale producent van onder meer slagroom. Mede dankzij die investeringen boekte de groep 3,6 miljard euro omzet vorig jaar, 6% meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met ruim 2% tot 130,3 miljoen euro, schrijft De Tijd.