Picnic nog steviger in handen van Edeka

Edeka vergroot haar greep nog verder op de Nederlandse onlineboodschappendienst Picnic. De Duitse supermarktgroep zou ongeveer een derde van de aandelen in het bezit hebben, na een recente investeringsronde van 430 miljoen euro.

Steeds meer Edeka

Edeka trok tijdens de laatste financieringsronde haar belang in Picnic op van 28% naar meer dan 32%, melden bronnen aan Lebensmittel Zeitung. Andere investeerders blijven eveneens betrokken. Onder hen bevinden zich de Nederlandse investeringsmaatschappijen Hoyberg en NPM Capital en de Bill-and-Melinda-Gates-stichting.