Suntory breidt samenwerking met Keurig Dr Pepper uit

Suntory, met hoofdkantoor in het Belgische Hoeilaart, gaat nu ook Dr Pepper en Canada Dry produceren en verdelen in Europa voor frisdrankreus Keurig Dr Pepper. Eerder verdeelde Suntory al Schweppes voor de Amerikaanse groep.

Europese expansie

Keurig Dr Pepper (KDP) en Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) intensiveren hun samenwerking in Europa, met als doel de groei van merken als Dr Pepper en Canada Dry te versnellen. De samenwerking bestrijkt voortaan 15 landen en richt zich nadrukkelijk op zowel gevestigde als nieuwe markten. Tot de bestaande kernlanden behoren de Benelux, Frankrijk en Polen.

De uitbreiding markeert een volgende fase in een partnerschap dat al meer dan twintig jaar loopt. KDP levert een portfolio van internationale merken, terwijl SBFE inzet op lokale distributie, markttoegang en operationele slagkracht. De nieuwe overeenkomst, die sinds januari 2026 van kracht is, moet leiden tot meer schaal en een bredere distributie. De bedrijven investeren gezamenlijk in marketing, innovatie en toegang tot nieuwe verkoopkanalen.

Volgens KDP-topman Tim Cofer vormt de uitbreiding een strategische versnelling: “Door onze samenwerking te verdiepen, creëren we een krachtig platform om onderscheidende merken als Dr Pepper en Canada Dry in heel Europa verder uit te bouwen.” Ook Suntory-CEO Pierre Decroix stelt: “Deze uitgebreide samenwerking betekent een belangrijke stap voorwaarts in onze Europese ambities.”