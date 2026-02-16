Uber Eats naar zeven nieuwe Europese markten

Uber Eats zoekt 1 miljard dollar extra omzet en breidt daarom uit naar nog zeven landen in Europa. De Amerikaanse maaltijdbezorger kruist daarbij vooral de degens met Finse sectorgenoot Wolt.

Breder Europees plan

Uber Eats drukt in Europa het gaspedaal in: in 2026 gaat de dochter van taxidienst Uber in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen, Tsjechië, Griekenland en Roemenië van start. De uitbreiding past in een breder plan waarmee Uber de komende drie jaar omgerekend zo’n 842 miljoen euro aan extra inkomsten wil realiseren.