Uber neemt Delivery Hero over voor 13 miljard euro

De kogel is al door de kerk: Uber neemt de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero over. De deal moet Uber in één klap een veel grotere positie geven in Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Europa. Al valt er nog wel te vrezen voor concurrentieonderzoek.

Schaal in bezorging

De twee bedrijven bereikten een akkoord over een vrijwillig openbaar bod: Uber waardeert Delivery Hero op 14,8 miljard Amerikaanse dollar (bijna 13 miljard euro). Na correctie voor aandelen die Uber eerder kocht, blijft nog 13,7 miljard dollar (12 miljard euro) over. Het bod ligt 33,8% boven de gemiddelde beurskoers van Delivery Hero in de voorbije drie maanden.