Vandemoortele kan Britse zorgen rond overname Délifrance niet wegnemen

De Britse mededingingsautoriteit start een diepgaand onderzoek naar de overname van Délifrance door Vandemoortele. Om de concurrentiewaakhond te sussen, beloofde de Belgische groep twee Délifrance-fabrieken te verkopen, maar er daagde niet op tijd een koper op.

Grootste speler in VK

De CMA verklaarde dat de verkoop van de twee sites mogelijk de mededingingszorgen zou oplossen, maar “de termijn om die zorgen op te lossen is nu verstreken, en Vandemoortele heeft niet formeel een voorgestelde koper ter goedkeuring bij de CMA ingediend”. Het gaat om diepvriesfaciliteiten voor deeg in Avignon (zuiden van Frankrijk) en Béthune (noorden van Frankrijk).