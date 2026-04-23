Waarom Colruyt een wijn van eigen domein lanceert

Pas de Soucis: zo heet de eerste witte Belgische wijn uit de eigen wijngaard Domaine Lez-Envies van Colruyt Group, die nu op de markt komt. De retailer wil het potentieel van Belgische wijnbouw aantonen.

Schaalbaar en rendabel

“Dit mag geen verrassing zijn. Colruyt zet bewust in op lokale verankering,” zegt CEO Stefan Goethaert. “We willen hiermee duurzaam innoveren. We nemen als groep een risico door met minder courante druivenrassen aan de slag te gaan en een biologische certificering aan te vragen. Zo willen we de mogelijkheden van een Belgische wijnproductie aantonen, bewijzen dat dit schaalbaar is en dat het rendabel kan zijn. Dat kan je niet zomaar bij andere landbouwbedrijven leggen, wij kunnen als Colruyt Group het voortouw nemen.”