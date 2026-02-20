Walmart groeit flink, maar verliest koppositie aan Amazon

Walmart groeide vorig jaar met 4,7% naar 716,9 miljard dollar omzet. Netjes, maar toch moet de hypermarktreus voor het eerst de titel van ’s werelds grootste retailer afstaan aan Amazon. Net als zijn rivaal positioneert Walmart zich steeds nadrukkelijker als technologiebedrijf.

Voorsprong officieel kwijt

Walmart heeft in het vierde kwartaal van zijn boekjaar 2026 een omzet van 190,7 miljard dollar (176,5 miljard euro) gerealiseerd, een stijging van 5,6% op jaarbasis. Het operationeel resultaat nam met 10,8% toe tot 8,7 miljard dollar (8,1 miljard euro), maar de nettowinst daalde met 19,4%, onder meer door herwaarderingen van investeringen.