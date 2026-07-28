WK voetbal doet Coca-Cola bruisen

Een sterke volumegroei tijdens het afgelopen WK voetbal en een toenemende vraag naar suikervrije dranken hebben Coca-Cola ondanks de stijgende benzineprijzen in de VS een meer dan uitstekend kwartaal bezorgd.

Amerikaanse markt houdt stand

De officiële drankensponsor van de FIFA zag de afgelopen maanden een hogere vraag naar Coca-Cola en Powerade, met dank aan marketingacties rond het afgelopen WK voetbal: het volume van Coca-Cola steeg met 5% en dat van Powerade met 8%. Tegelijk was er ook een volumegroei van 16% voor Coca-Cola Zero Sugar en 7% voor Coca-Cola Light.