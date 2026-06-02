Zwitserse eigenaar blaast verkoop Culinor af

De Zwitserse voedingsgroep Orior heeft geen koper gevonden voor de Belgische maaltijdenproducent Culinor. Daarom worden de verkoopplannen afgeblazen.

Biedingen voldeden niet

Dat Orior zijn Belgische dochter Culinor in de etalage zette, raakte bekend in oktober vorig jaar. De Zwitserse groep, die ook dochterbedrijven heeft in Duitsland en Italië, kocht Culinor in 2016 om zo voet aan de grond krijgen in de Benelux. Maar omdat de beoogde synergiën nooit gerealiseerd werden, en ook omdat de groep een hoge schuldenlast torst, wilde de eigenaar het Belgische bedrijf weer verkopen. Dat is niet gelukt: volgens informatie van zakenkrant De Tijd voldeden de biedingen op Culinor niet. “Er kon geen passende waarde voor Orior worden gerealiseerd”, luidt de officiële mededeling.