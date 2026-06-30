[Analyse] Luxemarkt hervindt evenwicht, maar klant zoekt meer dan status

Na een moeilijk 2025 stabiliseert de wereldwijde luxemarkt dit jaar geleidelijk, maar de consument verandert fundamenteel. Luxe draait minder om bezit en status, en steeds meer om betekenis, ervaring en persoonlijke relevantie. Dat blijkt uit de nieuwste voorjaarsupdate van het luxerapport van Bain.

Een nieuw ritme

In 2025 bereikten de wereldwijde luxe-uitgaven 1.443 miljard euro. Voor 2026 verwacht Bain & Company een totaal van 1.440 à 1.470 miljard euro, goed voor een groei van 0 tot 2% tegen constante wisselkoersen. De markt voor persoonlijke luxegoederen, zoals mode, juwelen, horloges, lederwaren en beauty, daalde vorig jaar nog met 2% tegen lopende wisselkoersen tot 358 miljard euro. Dit jaar rekent Bain op een herstel van 2 tot 4%, tot 365 à 373 miljard euro.