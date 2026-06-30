Franse anti-fastfashionwet komt er, maar wat verandert concreet?

Na 2,5 jaar lang debatteren en bijschaven, is de Franse wet om “de milieu-impact van de textielindustrie te verminderen” eindelijk goedgekeurd. Wat oorspronkelijk bekend stond als de anti-fastfashion, mikt nu expliciet enkel op ultra-fastfashionplatforms als Shein, Temu en AliExpress.

Wie is “ultra-express”?

De Franse plannen viseerden aanvankelijk de volledige fastfashionsector, maar de tekst focust nu op zogeheten ‘ultra-express-platforms’. Het gaat om bedrijven die in zeer grote volumes producten op de markt brengen en die artikelen zo goedkoop verkopen dat consumenten nauwelijks nog een reden zien om versleten stukken te laten herstellen.