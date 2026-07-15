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Geschreven door Jorg Snoeck
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Hoe Dr. Martens “het meest begeerde merk ter wereld” wil worden

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Mode15 juli, 2026
Shutterstock.com

Dr. Martens houdt vast aan zijn verwachtingen voor dit boekjaar. De verkoop loopt volgens plan, net als de ambitie om “het meest begeerde premium schoenenmerk ter wereld” te worden.

Nieuw retailconcept

De groep zegt op koers te liggen: de ambitie om “het meest begeerde premium schoenenmerk ter wereld” te worden blijft overeind, met dit jaar onder andere meer verkoop tegen volle prijs in het Verenigd Koninkrijk en de DACH-regio, de introductie van een nieuwe sandalenlijn, de uitrol van nieuwe retailconcepten in belangrijke steden en technologie-investeringen.

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