Rabanne haalt Balmain-boegbeeld Olivier Rousteing binnen

Modemerk Rabanne heeft Olivier Rousteing benoemd tot creatief directeur. Met de voormalige ontwerper van Balmain haalt eigenaar Puig niet alleen een uitgesproken creatieve signatuur binnen, maar ook een groot bereik op sociale media en een bewezen commercieel palmares.

Komt Balmain Army mee?

Rousteing volgt Julien Dossena op, die Rabanne in juni verliet na dertien jaar. De veertigjarige Fransman presenteert zijn eerste collectie voor het modehuis in maart 2027 tijdens de modeweek van Parijs. Volgens Puig luidt zijn komst “een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van Rabanne” in.