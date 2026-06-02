Ex-CEO Prada gaat Alexander McQueen leiden

Alexander McQueen benoemt Gianfranco D’Attis tot nieuwe CEO. D’Attis brengt meer dan 25 jaar ervaring in de luxesector mee, meest recent als CEO van Prada.

“Streng en gedisciplineerd”

Alexander McQueen zet momenteel een herstructurering door met meer gestroomlijnde collecties, een op maat gebracht winkelnetwerk en een slankere organisatie. Binnen dat vernieuwingstraject past nu ook een managementwissel: Gianfranco D’Attis start op 3 juni, rapporteert rechtstreeks aan Kering-topman Luca de Meo en werkt vanuit Londen. Vertrekkende CEO Gianfilippo Testa zal later dit jaar holding verlaten.

Voor hij CEO werd van Prada, bekleedde D’Attis senior leiderschapsrollen bij LVMH en Richemont in Azië, Europa en Amerika. “Hij brengt een krachtige combinatie van strategische visie, operationele strengheid en diepgaande luxe-expertise mee”, reageert Luca de Meo. “Zijn vermogen om de merkidentiteit aan te scherpen terwijl hij gedisciplineerde uitvoering aanstuurt, zal cruciaal zijn nu we Alexander McQueen heroriënteren en het volledige potentieel ontsluiten.”