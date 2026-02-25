Familie Arnault verstevigt greep op LVMH na koersval

De familie Arnault heeft het belang in luxereus LVMH opgetrokken tot boven de symbolische grens van 50%. Daarmee verstevigt oprichter en topman Bernard Arnault zijn controle over het concern achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior en Moët & Chandon.

Uiting van vertrouwen

Volgens een mededeling van LVMH bezit de familie nu 50,01% van het kapitaal. Eind 2025 bedroeg dat aandeel nog 49,77%. De Arnaults beschikten al langer over een meerderheid van de stemrechten. Die klimmen nu naar 65,94%, wat de strategische macht van de familie verder consolideert.

Bij de presentatie van de jaarcijfers eind januari benadrukte Bernard Arnault zijn langetermijnvisie op het concern. De overschrijding van de kaap van 50% “getuigt van het sterke vertrouwen van Bernard Arnault en zijn familie in de toekomst van LVMH”, aldus het bedrijf nu.

De timing van de bijkomende aandelenaankopen lijkt niet toevallig. Sinds de recordkoers in april 2023 verloor het aandeel 38% van zijn waarde. Die terugval bood de familie de kans om hun positie tegen een lagere waardering uit te bouwen. LVMH realiseerde in 2025 een omzet van 80,8 miljard euro, een daling met 5%. De nettowinst zakte met 13% naar 10,9 miljard euro.