[In Beeld] Bershka test nieuw winkelconcept voor Amerikaanse oversteek

Bershka vernieuwt haar vlaggenschip in La Coruña en maakt zich tegelijk op voor de eerste winkels in de Verenigde Staten. De Inditex-dochter bewijst dat de fysieke winkel ook voor jonge consumenten van strategisch belang blijft.

Fysieke start in de VS

De winkel aan de Plaza de Lugo telt 710 vierkante meter over twee verdiepingen. Bershka voegde onder meer zelfscankassa’s en een aparte zone voor het ophalen en retourneren van online bestellingen toe. Nieuw is echter dat het jongerenmerk afstapt van de standaard open winkelvloer: modulaire meubels, afgeronde betonblokken, hout en roestvrij staal delen de ruimte op in kleinere zones.

“Het resultaat is een omgeving die de traditionele ervaring van een grote commerciële oppervlakte transformeert in een meer intieme en gastvrije ruimte”, zegt de retailketen in een persbericht. Volgens het merk moet de indeling klanten stimuleren om langer rond te kijken. De winkel in La Coruña, waar ook het hoofdkantoor van Inditex is gevestigd, fungeert als proeftuin voor concepten die Bershka later breder kan uitrollen.

De vernieuwing loopt vooruit op de volgende expansiefase: Inditex-topman Óscar García Maceiras kondigde eind vorig jaar aan dat Bershka in 2026 zijn eerste twee winkels in de Verenigde Staten opent. Daarmee betreedt het op een na grootste merk van Inditex, na Zara, voor het eerst fysiek de Amerikaanse markt.